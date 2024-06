Il Palermo torna a Manchester: in programma amichevole contro l’Oxford. Le date

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto che la squadra rosanero tornerà a Manchester per la seconda parte del ritiro estivo.

“Al termine del ritiro di Livigno il Palermo proseguirà la preparazione pre campionato a Manchester dal 23 luglio al 2 agosto. I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group, per la seconda volta dopo il prestigioso ritiro di settembre 2022.

Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse: l’Area Comunicazione del Palermo metterà a disposizione degli Operatori dell’Informazione contenuti multimediali giornalieri.

Sabato 3 agosto i rosanero affronteranno in gara amichevole a Oxford i padroni di casa dell’Oxford United FC, squadra che milita in Sky Bet Championship. Il match avrà inizio alle 15.00 (ora locale) e sarà disputato al Kassam Stadium: le info per l’acquisto dei biglietti saranno comunicate successivamente”.