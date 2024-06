Voglio fare il salto e giocare di più: dalla Juve al… Palermo | Prestito con obbligo e recompra

Il club bianconero vuole accontentare il calciatore ed è pronto a mandarlo in Sicilia, a patto che vengano rispettate le condizioni indicate.

Sono giorni di importanti movimenti dalle parti della Continassa. La Juventus infatti sta lavorando con grande intensità sul mercato. Il club bianconero ha intenzione di regalare a mister Thiago Motta una rosa competitiva e in grado innanzitutto di poter lottare per lo scudetto, ma anche di dire la sua nelle altre competizioni.

Come spesso accade quando una squadra si sta rifondando però ci si dimentica, almeno dal punto di vista mediatico, di trattare il tema delle cessioni. Con i tanti arrivi a Torino ci saranno diversi giocatori che lasceranno, sia per far posto ai nuovi acquisti, sia perché non rientrano nel progetto e anche per trovare un po’ di spazio in più. E’ il caso di questo calciatore bianconero, che ha ormai definito il suo futuro.

Il diretto interessato infatti per fare il salto di qualità e appunto per giocare di più, è pronto a lasciare la Vecchia Signora addirittura per trasferirsi al Palermo. Una trattativa dunque quasi sorprendente, che però si andrà a concretizzare solo alle condizioni imposte dalla società torinese. La partenza del calciatore arriverà in prestito con obbligo riscatto, ma sarà necessario l’inserimento di una clausola di recompra.

Ecco chi lascia la Juve

La Juventus Next Gen continua a sfornare talenti purissimi. Dopo i vari Soulé, Iling Jr, Yildiz, Barrenechea, Huijsen e via dicendo, uno dei ragazzi che ha fatto parlare di più di se nella scorsa stagione è Riccardo Turicchia. Il terzino sinistro ha dimostrato ottime doti lo scorso anno, e dopo due stagioni giocate in Serie C è pronto a fare il salto di qualità e a trovare spazio in una categoria superiore.

Questa chance dunque potrebbe arrivare come detto proprio da Palermo, dove la società rosanero, che sta costruendo la rosa per tentare la promozione in Serie A il prossimo anno, è pronta a bussare alla porta bianconera per ottenere il ragazzo.

La Juve spinge a queste condizioni

Il club torinese è convinto di lasciar partire Turicchia, ma solamente alle condizioni volute dalla stessa società. Più che ad un prestito secco infatti i bianconeri sarebbero orientati maggiormente verso l’obbligo di riscatto.

La Vecchia Signora però, per mantenere il controllo sul ragazzo, è pronta ad inserire nel suo contratto un diritto di recompra.