Pedullà: “Nikolaou in chiusura a Palermo. Aurelio e Soleri verso lo Spezia”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sul mercato del Palermo e la trattativa per Nikolaou.

Il Palermo sta per chiudere un’importante operazione per la difesa, all’interno di un discorso più allargato con lo Spezia. I rosanero stanno per accogliere Dimitris Nikolaou, greco classe 1998. Operazione da 1,6 milioni più il prestito con diritto di riscatto del terzino sinistro Giuseppe Aurelio e dell’attaccante Edoardo Soleri. Mancano pochi dettagli, la trattativa è in stato avanzato.