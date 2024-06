Pedullà: “Catanzaro, manca l’accordo definitivo con Aquilani. Sullo sfondo Zaffaroni e Bianco”

Dopo la risoluzione contrattuale di Vincenzo Vivarini, il Catanzaro punta ad accelerare sul fronte allenatore. Secondo quanto riportato su “X” da Alfredo Pedullà, il club calabrese avrebbe avuto dei contatti con l’agente di Alberto Aquilani nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Al momento per l’ex tecnico del Pisa mancano gli accordi definitivi. Sullo sfondo restano in lizza Paolo Bianco, reduce dall’esperienza col Modena, e Marco Zaffaroni, ex allenatore della Feralpisalò.

