Cessione Salernitana: per la Brera Holding c’è tempo fino a domani. La situazione

Importanti novità, per quanto riguarda la vendita della Salernitana, raccolte da TuttoMercatoWeb.com. Alle 16 di oggi, venerdì 28 giugno, non è arrivata la documentazione aggiuntiva che la società aveva chiesto ai rappresentanti della Brera Holdings per concretizzare il passaggio di quote. La Pec dei legali granata, capitanati dall’avvocato Francesco Fimmanò, al momento è vuota.L’amministratore delegato Maurizio Milan ha dunque preso in mano la situazione dando un ultimatum irrevocabile al suddetto fondo americano: se entro 24 ore non ci saranno garanzie sulla modalità dei pagamenti e sulla solidità finanziaria tale da garantire un progetto importante alla Salernitana, il rapporto sarà interrotto e si apriranno le porte ad altri eventuali acquirenti. Ad ora, è bene rimarcarlo, non sono mai arrivate offerte ulteriori.

La Brera Holdings, che aveva emesso un comunicato stampa a inizio giugno confermando l’esistenza di una trattativa in stato avanzato per acquisire un club italiano militante in serie B, già in passato aveva tentato qualche approccio con Lecco e Brescia senza riuscire a chiudere l’operazione. La proposta di pagare a rate l’acquisto della Salernitana (5 milioni di euro in 5 anni) e il progetto di rilancio sportivo basato soprattutto sugli incassi delle cessioni avevano fatto storcere il naso a tanti dei collaboratori di Iervolino che, in parte, spingevano affinché il patron ritrovasse entusiasmo e voglia di rilanciare. L’ultimatum scadrà domani alle 20, quando cesserà anche il patto di riservatezza. Dunque non è affatto da escludere che possa esserci un comunicato stampa (in un senso o nell’altro) e che la prossima settimana ci possa essere finalmente la conferenza tanto attesa dalla tifoseria.