Pisa, UFFICIALE: Vaira nuovo direttore sportivo del club (FOTO)

Attraverso il seguente comunicato ufficiale, il Pisa ha annunciato l’arrivo di Davide Vaira, al quale è stato affidato il ruolo di direttore sportivo:

“La Società Pisa Sporting Club comunica che, a partire dal 1 luglio 2024, l’incarico di Direttore Sportivo sarà affidato a Davide Vaira.

Il neo DS nerazzurro, nato a Carrara nel 1984, dopo una lunga carriera da calciatore ha intrapreso quella dirigenziale nel Rapallo per poi passare al Siena e sfiorare con i bianconeri la promozione in Serie B; un salto, quello in Cadetteria, rimandato soltanto di qualche anno e centrato con il Modena, Società dove ha ricoperto il medesimo ruolo fino alla stagione appena conclusasi.

Il Direttore Sportivo Davide Vaira sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni; luogo e data della conferenza saranno oggetto di una successiva comunicazione”.

