Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, la Curva Nord 12 ha voluto ringraziare tutte le tifoserie che hanno espresso messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti della città di Palermo dopo la violenta alluvione dei giorni scorsi. Ecco il messaggio: “Ora che tutto sembra essere passato… Volevamo ringraziare tutte quelle tifoserie che hanno dimostrato vicinanza alla città di Palermo. In certe situazioni non c’è differenza tra tifoserie amiche o nemiche, è la mentalità che ci unisce e anche in questo caso molte tifoserie lo hanno dimostrato”. In basso il post in questione.