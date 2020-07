«Un terribile nubifragio non segnalato ha colto la città impreparata. Immediata la risposta di tutta la struttura comunale, delle partecipate”. Il primo cittadino ha ringraziato “quanti hanno lavorato per superare l’emergenza». Queste le parole rilasciate da Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, a tre giorne dal violentissimo nubifragio che ha paralizzato la città. In basso il video in questione tratto da “Blogsicilia.it”.