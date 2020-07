Intervenuto ai microfoni del quotidiani “Metropolis”, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è espresso così in merito alla possibilià che la Turris possa rinunciare alla disputa della Serie C conquistata sul campo: «Ebbi l’occasione, già lo scorso anno, di incontrare i vertici del club e l’amministrazione comunale. I temi che affrontammo sono gli stessi di cui si sta discutendo adesso. Spero risolvano queste questioni. La società corallina ha mantenuto gli impegni, vincendo il campionato e sarebbe davvero preoccupante se non potesse affrontare la serie C a causa di altri motivi. La Turris è un club con tradizione, con un seguito di tifosi importanti e con una società che ha dimostrato di saper reggere bene l’impatto col professionismo. Mi auguro risolvano i problemi».