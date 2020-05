Francesco Curtale, ds del Roccella, ha voluto indicare delle proposte al presidente della LND Cosimo Sibilia ai microfoni di “Ilcalciocalabrese.it, di seguito le sue proposte:

1) Iscrizione gratuita da parte delle società ai campionati della prossima stagione, considerata la situazione particolare che si è verificata quest’anno.

2) Il campionato Juniores, deve essere disputato (almeno parte iniziale) in ambito regionale, inserendo squadre di Eccellenza per poter formare i gironi, in modo da evitare spese notevoli per le società (ricordando che le squadre calabresi nel torneo juniores, devono affrontare trasferte in Puglia e Basilicata). Successivamente chi vince il girone, può giocare la gara di andata e ritorno con la vincente di un altro girone, ma in primis consenti la prima fase, facendo risparmiare risorse economiche alle società

3) Individuare possibilmente una piattaforma televisiva a cui vendere i diritti, da dividere con le varie società, per ammortizzare la perdita degli incassi domenicali, visto che probabilmente per qualche mese si dovrà giocare a porte chiuse.