L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del pallone, i campionati sono fermi da marzo, ma ora ci sono cenni di ripresa. Infatti secondo quanto riporta “TMW” anche il campionato austriaco è pronto a ripartire e sta studiando il modo migliore per la ripresa del torneo. La soluzione sarebbe quella della quarantena per la squadra nel caso di un giocatore positivo, ma senza saltare match. I giocatori scenderebbero in campo previo tampone negativo per disputare la gara. Naturalmente il giocatore positivo verrebbe isolato.