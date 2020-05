Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, nuovi aggiornamenti sulle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico in ordine alla possibile ripresa del calcio. Tra le raccomandazioni del CTS vi sarebbe la necessità per le squadre di rimanere in isolamento per 15 giorni dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. Solo al termine di questo periodo sarà possibile valutare l’eventuale ripresa del campionato, mentre ieri il Ministro Spadafora aveva parlato della necessità di una settimana per questo tipo di valutazioni.