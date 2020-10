Alla luce dell’aumento dei nuovi casi positivi ma soprattutto dei ricoveri in degenza e in terapia intensiva il Comitato tecnico-scientifico (Cts), come riporta “Notizie.it”, ha chiesto al governo misure più restrittive da rendere operative sin da subito.

Non appena il Premier Conte tornerà da Bruxelles terrà un vertice per discutere delle nuove norme da emanare che potrebbero arrivare già in giornata.





Tra le ipotesi in campo, come riportato questa mattina, vi sono quelle di un coprifuoco alle 22 imponendo la chiusura anticipata di bar e locali, esclusa nei giorni precedenti ma sempre più in via di concretizzazione alla luce dell’innalzamento della curva epidemiologica.

Aggiungiamo inoltre che, l’esecutivo, starebbe anche valutando di tornare alla didattica a distanza almeno per le scuole superiori, in modo da ridurre il numero di passeggeri sui mezzi pubblici.

Si attende dunque un nuovo dpcm, a soli tre giorni di distanza dal precedente, che ascolti il monito del Cts e introduca misure più stringenti per far fronte all’aumento dei contagi.