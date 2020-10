Sui suoi canali social ufficiali, il Parma ha reso noto l’esito del nuovo ciclo di tamponi che la squadra e lo staff tecnico hanno effettuato nelle ultime ore, tolti i quattro calciatori positivi che, come da protocollo, stanno proseguendo la loro quarantena.

Come riportato dal club emiliano, tutti gli esiti dei tamponi sono negativi.





Eccezion fatta, lo ricordiamo, per i quattro calciatori in quarantena (tre asintomatici e uno leggermente sintomatico), di cui il club gialloblù non ha ancora reso noto i nomi. Questo il tweet del club.