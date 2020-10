Domani alle 15.00 aprirà un sabato di grandi partite una bellissima Napoli- Atalanta. Ad analizzare i temi della partita in casa bergamasca, il tecnico Gian Piero Gasperini.

Queste le sue parole in conferenza stampa: «Da oggi inizia il tour de force con una partita ogni 3 giorni fino a novembre.





Sarà una fase importante, non determinante ma inizierà a delineare alcune forze in campo. Ilicic e Miranchuk? Stanno bene.

Ilicic verrà a Napoli, non so se sarà titolare o meno ma, lo abbiamo recuperato. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha disperso la capacità di giocare, vedremo come starà mentalmente. Porto anche Miranchuk: ha perso un mese, ma ha recuperato l’infortunio».