Crotone, Baldini si presenta: «Ci aspettano 11 finali, ma il problema di fondo è l’atteggiamento»

L’ex tecnico del Palermo, Silvio Baldini si è presentato oggi a Crotone.

Ecco alcune sue parole rilasciate in conferenza stampa:

«La libertà ha molti significati. Un uomo è libero quando è trasparente e non si nasconde. Bisogna affrontare i pericoli con onestà. L’ambiente del calcio è pieno di superficialità e ipocrisia, dove conta soltanto l’aspetto economico. Io ho molti difetti, e avere rapporto con me è molto complicato, ma ho sempre avuto rispetto per le persone con le quali ho avuto a che fare. So di poter guardare sempre a testa alta. Ci aspettano 11 finali, ma il problema di fondo è l’atteggiamento. Quando si fa questo mestiere bisogna avere la soddisfazione di aver realizzato il proprio sogno da bambino. Se uno nella vita fa quello che gli piace con il cuore vuol dire che è una persona realizzata. Non devono venir fuori gli egoismi di chi non gioca o di chi potrebbe trovarsi fuori ruolo»