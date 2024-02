Cerri: «Baldini-Crotone? Anche a Palermo non era favorito per la promozione in B»

Il direttore sportivo Massimo Cerri è intervenuto in diretta a “Quelli della Serie C” in onda su TvPlay esprimendosi su vari temi.

Ecco le sue parole in merito a Baldini al Crotone:

«Il Girone C è l’unico dei tre con un po’ di incertezza per il primo posto, perché Avellino e Benevento lotteranno fino alla fine. Il Crotone è settimo ma sicuramente entrerà nei play-off. Baldini può essere l’uomo giusto e potrebbe provare nuovamente il miracolo che fece col Palermo, una squadra che non era favorita per la promozione in Serie B. E’ un tecnico con una sua filosofia a cui piace motivare i suoi giocatori per trarne il massimo».