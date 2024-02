Serie C Girone A: lo scontro salvezza va all’Alessandria, la Pro Sesto perde 1-2. La classifica aggiornata

Il match di recupero della 25esima giornata del Girone A di Serie C tra Pro Sesto e Alessandria termina 1-2. La formazione piemontese conquista tre punti in chiave salvezza nello scontro diretto grazie alle reti di Samele e Siafa. La squadra locale ci prova con Bruschi ma non basta per evitare la sconfitta.

Di seguito la classifica aggiornata:

Mantova 66

Padova 58

Triestina 46

Vicenza 46

Atalanta U23 45

Lumezzane 41

Legnago 40

Pro Vercelli 38

Virtus Verona 38

Pro Patria 35

Giana Erminio 34

Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 33

Giana Erminio 31

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria 17