Crotone, Baldini si presenta: «Per me il calcio è emozione. Non ho la bacchetta magica»

L’ex tecnico del Palermo, Silvio Baldini si è presentato oggi a Crotone.

Ecco alcune sue parole rilasciate in conferenza stampa:

«Per me il calcio è un’espressione di emozioni. Tramite queste posso ottenere risultati importanti. In questa piazza si è legati ai risultati, tutti sperano che io abbia la bacchetta magica. Io dico: ‘Lo spero’, ma il percorso che io scelgo è sempre quello più difficile. Se uno crede ai risultati, poi arrivano. Se i miei giocatori vogliono fare qualcosa di importante nella loro carriera, devono imparare a fare le cose con il cuore. Non ho paura a metterci la faccia, sono convinto che arriveremo all’obiettivo se ci sarà sinergia tra noi. Aspettarsi molto non vuol dire volere prestazioni ma risultati. Io ci metto la faccia e so che il percorso sarà difficile, ma sono convinto che arriveremo all’obbiettivo».