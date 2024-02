Corriere dello Sport: “Super Kanoute, nessuno come l’ex Palermo in Italia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Kanoute.

Mamadou Kanoute, centravanti senegalese del Taranto, vanta il miglior rendimento in Italia nel rapporto tra gol realizzati e punti conquistati. Tra tutti i bomber che hanno segnato almeno dieci reti nelle cento squadre dalla serie A ai tre gironi di serie C nessuno, infatti, può ostentare con orgoglio il suo stratosferico 1,38. Finora ha griffato 13 centri e con queste sue reti la squadra di Eziolino Capuano ha conquistato qualcosa come ben 18 punti degli attuali 46 in classifica che valgono il quinto posto. Di queste 13 reti, ben 12 sono risultate decisive per il risultato della formazione jonica.

ININFLUENTE. L’unico gol ininfluente alla prima giornata, contro il Foggia, quando il colpo di testa di Kanoute è stato il gol del 2-0, dopo il destro di Antonini che ha sbloccato il risultato di quel derby pugliese che ha aperto la stagione. In seguito il cecchino senegalese ha sempre lasciato il segno. Ha vinto “da solo” le trasferte del 4 dicembre a Potenza e del 6 gennaio a Foggia quando ha firmato le doppiette decisive per il 2-1 del Taranto. La terza doppietta domenica scorsa a Crotone decisiva per il 2-2 dello Scida. E con una sua rete l’undici di Capuano ha conquistato il 2-2 contro il Benevento lo scorso 28 gennaio. Nelle altre occasioni ben cinque gol pesanti, ovvero da “da due punti”, nelle trasferte contro il Monterosi (3-2) ed il Francavilla (2-1) ed, allo Iacovone, nei 2-1 al Crotone ed al Monterosi e nell’1-0 al Giugliano. 18 punti con 13 reti con un rendimento di 1,38 punti a gol.

CURCIO E Fischnaller. Sul podio troviamo Alessio Curcio della Casertana (1,20) e Manuel Fischnaller della Torres (1,10). E, dalla A alla C, soltanto Massimo Coda della Cremonese vanta un rendimento superiore all’unità (1,08). Gli altri sono tutti lontani, dallo 0,77 (10 punti con 13 gol) di Vlahovic e lo 0,63 (12 con 19) di Lautaro Martinez in A, fino allo 0,69 (9 in 13) di Pohjanpalo, capocannoniere della serie B.

A TUTTO MAMADOU. Mamadou Kanoute, senegalese, 30 anni compiuti ad ottobre, è in Italia dal 2011. Ha indossato le maglie del Benevento e di Valle D’Aosta, Ischia, Juve Stabia, Pro Vercelli, Catanzaro, Palermo, Avellino e Taranto. Con i sanniti anche due presenze nella serie A-2017/18. L’esordio il 22 ottobre 2017 contro la Fiorentina 0-3, subentrando nel finale a Cataldi, e il 2º gettone il 27 novembre a Bergamo contro l’Atalanta (1-0), subentrando a Chibsah. A gennaio, poi, il passaggio alla Pro Vercelli con 8 presenze in quella B. In carriera ha giocato più di 300 gare segnando 49 gol tra campionati e coppe. È la 1ª volta che arriva in doppia cifra, il suo precedente record erano le 7 reti firmate sia con l’Ischia-2015/16 che con la Juve Stabia-2016/17.