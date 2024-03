Silvio Baldini si dimette dalla panchina del Crotone. Dopo la sconfitta col Monterosi, la quarta in cinque partite. Come si legge su “LacasadiC” l’allenatore ex Palermo a distanza di un mese dal suo arrivo decide di lasciare la panchina rossoblù. Al suo posto torna Lamberto Zauli.

