Scontri Padova-Catania, il questore Odorisio: «Cancello andava chiuso a chiave»

Il questore di Padova Marco Odorisio, si è espresso in merito agli scontri avvenuti durante l’intervallo di Padova-Catania.

Di seguito le sue parole:

«Un tifoso ha scavalcato il cancello ed ha aperto il cancello permettendo a una sessantina di ultras di invadere il campo. Non c’è stato nessuno sfondamento. I cancelli dovrebbero essere chiusi a chiave e controllati dagli steward, cosa che non è avvenuta. Il nostro intervento è stato immediato ma ricordiamo che le forze dell’ordine non possono stare dentro lo stadio, oramai da molto tempo. E’ davvero ingeneroso scrivere, come ha fatto qualcuno, che l’intervento è stato tardivo. Al contrario l’intervento pronto ha fatto sì che gli ultras rientrassero nel loro settore. Tre arresti sono stati immediati, altri due sono stati effettuati oggi. Uno di questi era già imbarcato su un aereo diretto ad Edimburgo. Nella curva nord c’erano 1900 tifosi del Catania di cui 400 erano ultras. Tra questi c’erano persone che avevano già precedenti specifici e qualcuno era già stato daspato in passato».