Roberto Crivello, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Corriere dello Sport”. Ecco quanto affermato:

«Il Palermo è tra le migliori del campionato. Raggiungere Bari e Ternana sembra impossibile anche se in teoria tutto può accadere. Ora non ha senso guardare la classifica. Fondamentale invece prendere tre punti in casa della Cavese, battere il Francavilla e chiudere al meglio il girone d’andata. Da lì parte un altro campionato. Giudizi e somme li tireremo dopo».





«Big? La Ternana non ci ha messo sotto. Col Bari abbiamo giocato alla pari. A loro va tutto liscio, per questo hanno certezze, fiducia e punti. Ma non ci sentiamo inferiori. E non ci mancano i mezzi per affermarci nei playoff».