Roberto Crivello, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Corriere dello Sport”. Ecco quanto affermato:

«Tacopina sbeffeggia il Palermo con “Non so chi siano”? Nemmeno rispondo, proprio non mi interessa. Il Catania è un altro rivale per la B. Ricordo che abbiamo affrontato il derby con soli undici giocatori a disposizione, nella ripresa dieci, che meritavamo di vincere e che hanno pareggiato con un’azione irregolare».





«Se abbiamo stabilito un premio promozione? Non è il momento. Boscaglia? Ci martella perché crede nelle nostre possibilità e guardando la classifica è inc… to. Come lo siamo noi. Non sempre riusciamo a seguirlo».

«Contratto di quattro anni? Mi sento felice perché credo in noi, nella società e nel progetto. Sono sceso di categoria per il Palermo, la squadra della mia città».