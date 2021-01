L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Crivello, difensore del Palermo:

«Foggia? L’ultima sconfitta. Non possiamo più permettercelo perché siamo indietro. Calo di concentrazione? Non credo, capita alle grandi, figuratevi a noi. Un avvio macchinoso era in preventivo, il virus ci ha decimato. Ma bisogna essere cattivi».





«Addio Di Piazza? Per noi non è cambiato nulla, abbiamo sempre gli stessi punti di riferimento (Mirri e Sagramola), la società ci fa stare bene».

«Palermo appena dentro i playoff? Significa che fatichiamo e siamo in ritardo. Ma ho fiducia. E’ un Palermo forte, piuttosto complimenti a Bari e Ternana per l’avvio eccezionale. In fondo, siamo a soli 6 punti dalla terza».