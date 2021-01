L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Crivello, difensore del Palermo:

«Sono stato tra i fortunati a non essere contagiato, i miei suoceri invece si sono ammalati e abbiamo passato un brutto periodo. La promozione ci ha regalato emozioni straordinarie, anche se non godute fino in fondo. La seconda parte del 2020 è invece in rosso: non è una classifica da Palermo e sappiamo che dobbiamo cambiarla».





«Vogliamo chiudere il girone d’andata con due vittorie per rilanciare le ambizioni. La classifica non rispecchia la nostra qualità. Siamo un’ottima squadra, purtroppo non l’abbiamo dimostrato del tutto».