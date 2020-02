Criscitiello e Sportitalia rilanciano. Dopo la “provocazione” nella trasmissione “Sportitalia Mercato” di ieri sera (CLICCA QUI), il noto giornalista rilancia la proposta di giocare Juventus-Inter in una città del sud, tra cui emerge anche la possibilità Palermo. Sul proprio profilo Twitter, scrive: “LA PROPOSTA DI SPORTITALIA: Derby di Italia al Sud. Porte aperte e biglietti in vendita solo per i residenti nella regione del Sud che ospiterebbe la gara. Esempi: Palermo, Catania, Foggia, Salerno, Bari (non può c’è il Bari in casa)”. In basso, il tweet in questione: