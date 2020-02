Continua ad espandersi l’allarme Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere della Sera”, tra i casi positivi in Lombardia c’è anche una bambina di 4 anni residente a Castiglione d’Adda, uno dei comuni della zona rossa del Lodigiano, focolaio dell’epidemia in Italia. La bimba, che ha contratto una lieve forma di influenza e che adesso sta bene, potrebbe essere stata contagiata nell’ospedale di Codogno. E’ la più giovane infetta in Italia.