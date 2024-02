Cremonese-Palermo: settore ospiti già sold-out su Ticketone (FOTO)

A partire dalle 12:00 di lunedì 19 febbraio sono stati messi in vendita i biglietti per assistere a Cremonese-Palermo, gara valida per la 26a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma sabato 24 febbraio 2024 alle ore 14:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

I tagliandi a disposizione per il settore ospiti erano 2.436 e dopo circa due ore risultano già “Sold-Out”. Come mostrato in basso, infatti, Ticket-One dà come disponibilità “ESAURITA” il settore riservato ai tifosi rosanero.

Non si sa se nella prima tranche di vendita siano stati resi disponibili tutti i 2.436, resta da capire se verranno aperte nuove disponibilità o meno. Quel che è certo è che si preannuncia un altro esodo di tifosi palermitani per spingere la squadra di Corini verso la conquista del secondo posto.