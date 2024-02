Sabato alle 14 andrà in scena Cremonese-Palermo, uno dei match-clou della 26esima giornata di Serie B. Mister Stroppa avrà nuovamente a disposizione Zan Majer e Dennis Johnsen dopo la giornata di squalifica scontata con l’Ascoli. Due rientri importanti per i grigiorossi considerata l’importanza della partita, a cui non faranno sicuramente parte gli infortunati Collocolo e Buonaiuto.

