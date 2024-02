La Provincia: “Con questo Palermo serve il vero Vazquez”

Le pagine odierne de “La Provincia” si sofferma sul prossimo match di Serie B tra Cremonese e Palermo, analizzando soprattutto il recente rendimento di Franco Vazquez.

L’ex Palermo sta deludendo le aspettative considerando la sua esperienza al Parma, in cui ha ben realizzato 14 reti nella prima stagione e 11 nella seconda. Quest’anno l’italo-argentino è fermo a quota uno e non aiuta di certo il reparto avanzato dei grigiorossi. La Cremonese vanta la miglior difesa della Serie B ma anche una fase realizzativa non troppo spumeggiante rispetto ai ducali e ai rosanero. Proprio il Palermo sarà il prossimo avversario della squadra di Stroppa che spera di ritrovare il suo fantasista in questo scontro diretto.