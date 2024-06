Cremonese, Calcinoni: «Epilogo di stagione deludente. Ripartiremo da Stroppa e Giacchetta»

Il vicepresidente della Cremonese, Maurizio Calcinoni, ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi giorni di distanza dalla sconfitta in finale playoff contro il Venezia. Di seguito le sue parole, riportate sul sito ufficiale del club grigiorosso:

«A qualche giorno di distanza dalla finale persa con il Venezia, il primo nostro pensiero è per i tanti tifosi grigiorossi che ci hanno sostenuto e incoraggiato nonostante la cocente delusione vissuta nell’epilogo di stagione. La loro passione per la Cremo unisce le generazioni, emoziona e dà un’inesauribile forza a tutti noi. Poter esultare con loro, vederli felici è una delle gioie più profonde che il calcio sa donare, anche per questo il dispiacere per non essere riusciti a conquistare la promozione è grande.

Nello stesso tempo, cominciando dal cavalier Giovanni Arvedi, la proprietà e la società hanno voluto ringraziare personalmente la squadra e lo staff che hanno profuso energie e determinazione nel tentativo di raggiungere un traguardo ambizioso e complicato da cogliere. Dopo una retrocessione non è mai semplice tornare ad essere subito competitivi. La Cremonese ha invece saputo giocare da protagonista fino all’ultimo minuto e di questo, tutti noi, dobbiamo esserne orgogliosi. Ora è giunto il momento di accantonare l’amarezza e ripartire ancora più decisi e convinti per affrontare le prossime sfide. E’ nostra volontà essere ancora protagonisti in un campionato difficile che ci vedrà affrontare tanti club di blasone e altrettante piazze storiche del calcio italiano. Lo faremo ripartendo dalle conferme del direttore sportivo Simone Giacchetta, dell’allenatore Giovanni Stroppa e di un gruppo di lavoro consolidato.

Con i nostri tifosi continueremo così a condividere gli stessi obiettivi e le stesse speranze. Forza Cremo!».