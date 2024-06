Schira: “Reggiana, non solo Caserta. Per la panchina piace anche Bucchi”

Alessandro Nesta è vicinissimo al Monza. Il tecnico, dopo la salvezza in Serie B raggiunta con la Reggiana, ha deciso di compiere il salto di qualità accettando l’offerta dei brianzoli. Il club emiliano è già al lavoro per individuare l’allenatore della prossima stagione. Secondo quanto riportato su “X” da Nicolò Schira, i principali candidati per sedersi sulla panchina granata sarebbero Fabio Caserta e Christian Bucchi.

