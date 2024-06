Genoa: Coda ancora protagonista in B? Si pensa ad uno scambio

Massimo Coda sembra essere coinvolto in una trattativa interessante che potrebbe vedere il suo ritorno in Serie B, ma questa volta con la maglia del Genoa.

Come riportato dal quotidiano “Le Cronache” il club genovese, che detiene i diritti sul giocatore, sta considerando di utilizzare Coda come parte di uno scambio per acquisire Giulio Maggiore, centrocampista della Salernitana. Questa mossa sottolinea il buon rapporto tra Genoa e Salernitana, il che potrebbe facilitare il progresso dell’accordo nei prossimi giorni. Inoltre, per Coda, sarebbe un ritorno significativo, considerando il suo passato con la Salernitana nel periodo 2015-2017. Questo scambio potrebbe rappresentare una mossa strategica per entrambi i club, permettendo loro di rafforzare le rispettive squadre in vista della prossima stagione.