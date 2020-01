Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così in merito alla sua passione per i colori rosanero: «Sono originario di Palermo e quando militava in serie A, ne ero lo sponsor principale. Poi, grazie all’ex calciatore Calaio’ ed a suo fratello, con i quali sono legato da un’amicizia e che mi consigliarono di investire a Marsala, comprai alcune quote della squadra. Inizialmente, a far parte del progetto, c’erano più persone poi ho acquistato il 60% delle quote, diventando così il socio di maggioranza. Quest’anno abbiamo costruito una buona squadra, anche se siamo stati oltremodo sfortunati e la classifica non solo risulta bugiarda ma non rispecchia i nostri reali valori. Del resto, il calcio è così: È capitato anche al Messina, l’anno scorso, di disputare un campionato al di sotto delle attese, nonostante la rosa costruita. Proveremo, nel girone di ritorno, ad invertire il trend per conquistare una salvezza tranquilla, senza patemi».