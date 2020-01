Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così in merito alla sua passione per i colori rosanero e sulla sua volontà di fermare il Savoia in campionato per fare un favore al Palermo: «Palermo e Marsala sono legate da un gemellaggio quindi non vedo nulla di male in quella dichiarazione. Tra l’altro, arriviamo allo scontro con il Savoia in un momento in cui abbiamo un evidente bisogno di punti–salvezza, per cui saremo obbligati, giocoforza, a provare a fare di tutto per portare a casa la vittoria».