Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così: «È vero che il Palermo ha avuto otto rigori a favore ma anche al Marsala, ne sono stati fischiati sette. Con questo, voglio dire che una squadra non può dirsi favorita quando gli vengono concessi più rigori degli altri. Il problema sorge, piuttosto, quando non ti viene accordato un penalty sacrosanto oppure quando ci sono delle chiare situazioni come per esempio espulsioni ingiuste o interruzioni di gioco immotivate, da cui traspare che il direttore di gara voglia realmente favorirti. In ogni caso, posso dire che a Castrovillari è stato fischiato contro un rigore molto dubbio. Ho avuto anche modo di vedere i due episodi sospetti, contro il Marina di Ragusa. In particolare, in occasione del tocco di mano da parte di un difensore ospite, ci potevano essere gli estremi per accordare la massima punizione ma è pur vero che l’arbitro era di spalle e da quella posizione, non avrebbe mai potuto vedere bene. Su Palermo-Roccella, invece, l’episodio a cui non sono riuscito a trovare spiegazioni, è stato quello del goal annullato ai calabresi. Sul rigore concesso, ai rosanero? Beh, devo dirvi che l’anno scorso, Floriano si comportò furbamente anche con noi e ci fu fischiato contro un rigore molto generoso».