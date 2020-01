Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così in merito alla classe arbitrale in serie D: «Secondo me, la classe arbitrale in serie D, è semplicemente impreparata. Anche a noi, per esempio, sono capitati alcuni episodi, nel corso della stagione, che ci hanno sfavorito. È pur vero, comunque, che un po’ di sudditanza psicologica quando arbitri grandi squadre come il Palermo, può avere in parte il suo peso, nell’ indurre all’errore».