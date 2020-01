Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così in merito alla gara contro il Savoia: «Secondo me, sarà una partita molto tattica con poche reti. Noi dobbiamo, come già anticipato, provare a portare a casa il massimo risultato anche se siamo consapevoli che il Savoia ci è superiore. Dalla nostra parte avremo il pubblico e un terreno di gioco che oltre ad essere più grande rispetto a quello dei bianchi, è in erba naturale e queste variabili, potrebbero risultare un’arma in più su cui puntare anche se sarà comunque una partita molto complicata. Conosco il valore degli avversari e dispongono di attaccanti in grado di far male in qualsiasi momento. All’andata, per esempio, fummo puniti da una giocata individuale di un calciatore dal grande talento, come Cerone. Forse avremmo meritato un pari; l’espulsione comminata ad un nostro calciatore fu generosa, ma ammetto che nel secondo tempo ci presero a pallonate. Ricordo che quel Savoia, era criticato dai suoi tifosi perché non esprimeva un gioco brillante o sbaglio?».