Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Domenico Cottone, presidente del Marsala, si è espresso così: «Campionato ancora aperto? Sicuramente. Cinque punti sono pochi ed il Savoia ha una rosa tale per cui può competere con il Palermo per la vittoria finale. L’anno scorso, per esempio, la Turris era in lotta con il Bari anche quando la distanza era di ben dodici punti. Quando poi e’ diventata oltremodo considerevole, il campionato lo ha vinto virtualmente il Bari. Non esiste una squadra che può vincere tutte le partite e basta un passo falso, per approfittarne. Secondo me, dunque, sarà una lotta a due tra oplontini e rosanero anche se, devo ammettere che i rosanero non giocano bene. Li ho visti all’opera, e non hanno un grande gioco. Sarà colpa dell’allenatore se si esprimono al di sotto delle proprie potenzialità ma, sono sincero, hanno vinto molte partite grazie, perlopiù, a giocate individuali. Mi ha, sorpreso molto, inoltre, anche il Giugliano, una delle squadre che a mio avviso, gioca meglio. Sia all’andata, dove vincemmo nel finale, che al ritorno, mi hanno impressionato benché i campani giochino meglio tra le mura amiche, che in trasferta».