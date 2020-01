«Troina? Ottima squadra, ma andremo a giocare a viso aperto come sempre. Sappiamo di andare ad affrontare un’ottima squadra come il Troina, ovvero una formazione che concede poco agli avversari ed una compagine che sta facendo un buon campionato, avendo spesso ben figurato contro le migliori in classifica. Tuttavia, da parte nostra la partita verrà interpretata sempre allo stesso modo, ovvero a viso aperto e senza paura con l’idea di giocare un calcio propositivo». Queste le parole rilasciate da Pagana, tecnico dell’Acireale, in conferenza stampa.