Il Palermo domenica affronterà il Marina di Ragusa in trasferta, una partita per nulla semplice dato lo scorso weekend la squadra di Utro ha bloccato sul pareggio il Savoia. I rosanero sono reduci dalla vittoria contro il Roccella e vogliono dare continuità al loro cammino, forti del fatto che la squadra campana distante 5 lunghezze dalla formazione di Pergolizzi, non sta attraversando un periodo di grande splendore dopo il filotto di vittorie consecutive. Di certo il Marina di Ragusa non sarà arrendevole e darà battaglia ai rosanero, per mister Utro sarà una partita speciale visto che è originario di Palermo. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Marina di Ragusa-Palermo.

ULTIME MARINA DI RAGUSA: nelle ultime cinque partite, i rossoblù hanno collezionato due pareggi, una sconfitta e due vittorie. I pareggi sono stati ottenuti consecutivamente nelle ultime due giornate, rispettivamente contro Corigliano e Savoia. L’ultimo, in trasferta contro gli oplontini, ha fatto sicuramente discutere ai fini della lotta promozione e delle presunte sviste arbitrali lamentate dalla società di Mazzamauro. Dopo la seconda della classe, ecco la prima: è come se il Marina di Ragusa si trovasse arbitro del destino del campionato. La squadra di Utro non fa sconti a nessuno, come ribadito dallo stesso, ed è pronta a combattere per ottenere un risultato storico. Tra i protagonisti della sfida potrebbero figurare gli ex rosa Giuliano e Calivà. Il modulo dovrebbe essere un basico 4-4-2, con Pellegrino a difendere i pali e quartetto difensivo composto dai terzini Pietrangeli e Sidibe e dai centrali Puglisi e Giuliano. A centrocampo, Mauro e Calivà al centro con Di Bari e Schisciano sugli esterni. Tandem offensivo composto da Diop e Mistretta.

ULTIME PALERMO: Pergolizzi in settimana ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Ricciardo, che uscito malconcio nella partita contro il Roccella dovrà restare lontano dal campo per circa un mese. Al suo posto il favorito a sorpresa è Ficarrotta e non Sforzini, che sembra non avere ancora i 90’ sulle gambe. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella vista domenica scorsa, in porta ci sarà il confermatissimo Pelagotti. Davanti a lui linea a 3 formata da Peretti, Crivello e Lancini che hanno decisamente convinto contro la formazione calabrese. Centrocampo a 4 con Langella e Martinelli che saranno adattati sulle fasce e Martin e Kraja che agiranno al centro. In attacco la novità, tridente con falso nueve, sulle fasce ci saranno Floriano e Felici, mentre punta centrale sembra favoritissimo Ficarrotta che avrà una grande chance per rilanciarsi agli occhi del pubblico palermitano, in panchina Sforzini pronto a subentrare.

ARBITRO: Marina di Ragusa-Palermo è stata affidata ad Andrea Calzavara, che ha già arbitrato i rosa nella sfida interna col Savoia. Il fischietto di Varese sarà coadiuvato dagli assistenti Pandolfo di Castelfranco Veneto e Laghezza di Mestre.

PROBABILE FORMAZIONE:

MARINA DI RAGUSA (4-3-1-2): Pellegrino; Sidibe, Puglisi, Pietrangeli, Giuliano; Schisciano, Mauro, Calivà, Mistretta; Diop, Dibari. All. Utro

PALERMO (3-4-3): Pelagotti, Peretti, Crivello, Lancini; Langella, Martin, Kraja, Martinelli; Felici, Ficarrotta, Floriano. A disposizione: Fallani, Bechini, Ambro, Rizzo Pinna, Marong, Ferrante, Mauri, Silipo, Sforzini. All. Pergolizzi.

BALLOTTAGGI:

Ficarrotta-Sforzini 60%- 40%.