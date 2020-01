Domenico Cottone, presidente del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Solosavoia.it”: «Il Savoia ha una rosa nettamente superiore a quella del Palermo, con gli aiutini però loro sono primi. Però un organico come quello dei bianchi non lo ha nessuno, in ogni reparto sono coperti ed hanno giocatori di spessore. All’andata perdemmo 1 a 0 al Giraud ma loro ci presero a pallonate, potevamo subire anche più gol».