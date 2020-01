Domenico Cottone, presidente del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Solosavoia.it”: «Sarà la partita della vita per noi. Non possiamo sbagliare perché dobbiamo dare una svolta in positivo alla nostra stagione. Mi rammarico che la nostra rosa sia superiore a quella di tante altre eppure non riusciamo ad esprimerci. Il cambio di allenatore non ha dato i risultati sperati. Ad esempio vedo il Troina lassù e, con tutto il rispetto, cedo che il nostro organico sia superiore al loro, a dicembre ci siamo ulteriormente rinforzati con otto nuovi arrivi. Il nostro terreno di gioco è più ampio di quello del Giraud ed è in erba naturale, mi auguro che questi due elementi possano favorirci perché loro sono abituati al sintetico di casa con dimensioni più ridotte. Di certo non regaleremo niente poi alla fine vedremo chi la spunterà. Padulano? Fabio sente moltissimo questa partita, lui abita vicino allo stadio, è un tifoso dei bianchi, amico di tanti sostenitori. Non sarà facile per lui ma è un giocatore serio e sicuramente darà il massimo».