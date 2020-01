L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Il Trapani sempre protagonista sul mercato di riparazione. Il club siciliano, dopo l’avvento di Fabrizio Castori in panchina, ha dato il via complice l’esperienza dell’esperto tecnico marchigiano, ha ufficializzato il quarto colpo di mercato: ha firmato ieri il centrocampista Moses Odjer (23) che arriva a titolo definitivo dalla Salernitana dove il calciatore era peraltro in scadenza, un particolare che ha spinto il ds Fabiani a lasciarlo andare via dopo averlo a lungo trattato con l’avellino. Contatti continui con Tomasz Kupisz (30) del Bari, Malick Mbaye (25) del Chievo Verona e Bright Gyamfi (23) del Benevento. Intanto si separano «di comune accordo» le strade con il direttore sportivo Luca Nember dopo tre mesi di collaborazione «proficua e con soddisfazione reciproca». Possibile la adesso soluzione interna con Sandro Porchia (responsabile del settore giovanile) per il ruolo di ds, mentre non ci sarebbero stati contatti con Antonello Laneri e Marco Giannitti già stratega del Frosinone portato per due volte in Serie A. ALTRI AFFARI. Come detto, la Salernitana ha ceduto il centrocampista Moses Odjer (24) al Trapani a titolo definitivo. Il ghanese chiude la sua esperienza a Salerno dopo quattro anni e mezzo. Ufficializzati gli acquisti dell’esterno Felipe Curcio (26), che ha firmato fino a giugno prossimo con opzione per altri due anni, e del difensore Ramzi Aya (29) in prestito dal Pisa con obbligo di riscatto. Con tanti bianconeri in partenza (Da Cruz, Ninkovic, Ardemagni, Chajia, Laverone, eccetera) ce n’è uno che resta volentieri ad Ascoli e, anzi, ha rinnovato il contratto: il difensore Riccardo Brosco (29). In bilico il futuro di Ninkovic. Da Cruz saluta. Intanto la Triestina ha presentato un’offerta per Lorenzo Laverone (29), mentre si aspetterà lunedì per ufficializzare gli scambi con il Frosinone, tra Matteo Ardemagni (32) e Marcello Trotta (27), e con l’Entella, tra Moutir Chajia (21) e Leonardo Sernicola (22), quest’ultima di proprietà del Sassuolo, ma in prestito in Liguria. TRATTATIVE. Il futuro di Francesco Di Mariano (23) è sempre più in bilico e probabilmente lontano dal Venezia: con l’Ascoli si potrebbe mettere in piedi uno scambio che coinvolge anche Lorenzo Rosseti (25), ma al momento è il Vicenza che, vista svanire oramai l’ipotesi di ingaggiare Ardemagni, punta forte sull’esterno. Se Alessandro Matri (35) non dovesse ricevere offerte da club di A, Pescara sarebbe una destinazione gradita. L’ostacolo è l’ingaggio. Ma la prima opzione resta quella di Federico Melchiorri (32) su cui il Pescara getterà l’assalto la prossima settimana. E’ in prova da qualche giorno il portiere spagnolo Aitor Mujica Micola (19). Il difensore Edgard Elizalde (20) è stato richiesto dal ds della Cavese Peppino Pavone”.