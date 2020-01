L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Manca solo l’ufficialità, ma Genoa e Atalanta hanno trovato l’intesa per il passaggio di Andrea Masiello (33) in rossoblù. Al giocatore è stato proposto un accordo fino al 2022 (in pratica, un anno in più rispetto al contratto con il club di Percassi): restano ancora da limare gli ultimi dettagli, ma l’operazione può dirsi praticamente conclusa. Sebastian Eriksson (30), mediano, ha già svolto il primo allenamento con Nicola: ha scelto la maglia numero 16, mentre in difesa è battaglia con il Cagliari per il centrale greco Panagiotis Retsos (21) del Bayern Leverkusen. In attacco, è derby con la Samp – che ieri ha salutato il ritorno di Lorenzo Tonelli (30), già in grado di ritrovarsi titolare col Sassuolo – per Amin Younes (26): il Napoli ha l’accordo con i doriani e adesso la scelta è tutta nelle mani del giocatore, su cui ci sono, oltre al Genoa, appunto, anche il Torino e club esteri. Per Preziosi, che ieri ha visto i suoi massimi dirigenti (allenatore incluso) incontrarsi in un lungo summit, porta dritto a Iago Falque (30), su cui c’è l’intesa di massima dei granata di Cairo, ma in questo caso è il calciatore a dover sciogliere le proprie riserve, consapevole che sulle sue tracce si è mossa anche la Liga e, soprattutto, i ricchi emiri. Sempre il Genoa, in chiusura Lukas Konig (17) dal Velez: fumata bianca attesa a ore, intanto accordo fino al 2022.

SASSUOLO, CAPRARI. Il Sassuolo insiste per Gianluca Caprari (26) della Samp. Ieri c’è stato un incontro con gli agenti del giocatore, ma la distanza tra le parti resta ancora importante. Alfred Duncan (26) è nel mirino della Fiorentina, mentre Leonardo Sernicola (23) è andato, in prestito secco, ad Ascoli fino alla fine della stagione. L’Udinese attende ancora di capire se davvero il West Ham si muoverà in via ufficiale per Seko Fofana (24), dopo i sondaggi delle ultime ore.

ECCO PJACA. A Cagliari atteso Marko Pjaca (24), esterno offensivo della Juventus che arriva in prestito per 18 mesi per rilanciarsi dopo i troppi infortuni patiti: oggi – probabilmente nel pomeriggio – sono in programma le visite mediche, quindi si procederà con la firma del contratto (operazione complessiva da circa 13 milioni e mezzo). C’è da risolvere qualche cavillo burocratico, ma non in grado di far saltare un’operazione già sancita.

BRESCIA, UN DIFENSORE. Il Brescia, intanto, è sempre a caccia di un difensore centrale e di un laterale basso: il primo candidato, forte, resta Sebastien De Maio (32) oggi all’Udinese, ma non si spengono i fari su Federico Ceccherini (27) della Fiorentina. Attenzione, però, ad Adil Rami (34) che col Fenerbahçe pare arrivato ai titoli di coda”.