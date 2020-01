Compleanno speciale in casa Palermo. Lo stadio “Renzo Barbera” compie 88 anni, essendo stato inaugurato il 24 giugno del 1932, su progetto dell’architetto Giovan Battista Santangelo, in occasione della partita di Serie B fra Palermo e Atalanta, vinta dai rosa 5-1. Successivamente, arrivò la prima storica promozione in Serie A. Il primo nome dell’impianto fu “Littorio”. Il completamento della struttura è avvenuto nel 1948 e nella seconda metà degli anni ’80 è stata sottoposta a diverse ristrutturazioni.