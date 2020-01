L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Marina di Ragusa. Il ballottaggio Ficarrotta-Sforzini resta aperto fino alla fine. Non ci sono dubbi sullo schieramento della difesa a tre, resta da capire se sarà 3-4-3 o 3-5-2 a trazione anteriore. La questione sull’attaccante resta aperta e l’allenatore si prenderà i due giorni che gli restano per esaurire gli ultimi dubbi.