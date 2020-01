Domenico Cottone, presidente del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Solosavoia.it”: «Sarebbe giusto che queste nobili blasonate fallite dovrebbero ripartire dalla C. E’ giusto perché tanto le ‘mandano’ in ogni modo in C. L’anno prossimo si corre il rischio di ritrovarci il Catania e si ripartirebbe punto e a capo. Bisogna fare qualcosa per salvaguardare le realtà più piccole che altrimenti sarebbero sempre penalizzate. Ripescaggi? So che l’Fc Messina già si sta muovendo per tentare il ripescaggio a fine campionato. Perché non dovrebbe farlo il Savoia qualora resti secondo? Io credo che i bianchi abbiano tutte le carte in regola per andare in C. Spero che il campionato non sia già finito ma il rischio di ulteriori favori al Palermo è dietro l’angolo, non ci nascondiamo dietro un dito. Se il Palermo finisse secondo sicuro verrebbe ripescato e questo renderebbe giustizia a tutti col Savoia primo direttamente in C. Non ritengo comunque giusto versare i soldi a fondo perduto perché si parte già con un handicap in quanto si tolgono fondi alla società per affrontare il campionato, per questo in molti ci rinunciano, come ha fatto la Turris l’anno scorso e quest’anno il campionato lo sta vincendo direttamente, almeno risparmia 300mila euro».