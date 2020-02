L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto per quanto riguarda l’infermeria del Palermo. Sospiro di sollievo per Crivello, uscito nel finale di gara contro l’FC Messina. Le indagini strumentali hanno escluso lesioni per l’ex Spezia. Preoccupa invece Peretti, che effettuerà oggi esami per valutare l’entità del problema alla spalla accusato contro i giallorossi.